Лукашенко доручив своїм шпигунам «цивілізовано» прослуховувати людей



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко попросив не порушувати свободу спілкування громадян

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відвідування об'єкта урядового зв'язку КДБ республіки звернувся до спецслужб з вимогою вести прослушку громадян «цивілізовано», передає РІА «Новости».

Він попросив не порушувати свободу спілкування громадян, а також не допускати витоку отриманої інформації.

Лукашенко додав, що в питаннях контролю не повинно бути розбою.

«Головне - це людина. Ви повинні забезпечити її повну безпеку, свободу спілкування», - заявив він.

Раніше Лукашенко затвердив дату дострокових виборів до парламенту Білорусі. «Глава держави Олександр Лукашенко 5 серпня підписав укази № 293 і № 294 про призначення виборів до Ради Республіки і Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь 7-го скликання. Вони пройдуть відповідно 7 і 17 листопада 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі можуть пройти 30 серпня 2020 року.