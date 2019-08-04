У ЦВК Білорусі назвали можливу дату виборів президента



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Вибори можуть пройти 30 серпня 2020 року

Вибори президента Білорусі можуть пройти 30 серпня 2020 року. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії країни Лідія Єрмошина на телеканалі ОНТ.

За її словами, президентська кампанія, швидше за все, пройде в той термін, який визначений Конституцією.

«Останнє можливе в неділю - 30 серпня 2020 року», - розповіла вона.

Також зазначила Єрмошина, що до кінця літа білоруси повертаються з відпусток, студенти готуються до нового навчального року, тому 30 серпня більшість громадян за місцем своєї реєстрації.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що планує вшосте балотуватися на чергових президентських виборах.

Олександр Лукашенко очолює Білорусь з 1994 року.

У п'ятий раз він був обраний президентом в 2015 році.

Наступні президентські вибори повинні пройти в Білорусі в 2020 році.



