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    У світі

    Лукашенко затвердив дату дострокових виборів до парламенту Білорусі

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    Вибори у&nbsp;Білорусі&nbsp; - Лукашенко затвердив дату дострокових виборів до парламенту Білорусі
    Вибори у Білорусі 

    Восени у Білорусі відбудуться вибори до Ради Республіки і Палати представників Національних зборів

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав укази про призначення виборів до Ради Республіки і Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь.

    Про це повідомляє пресслужба глави білоруської держави.

    «Глава держави Олександр Лукашенко 5 серпня підписав укази № 293 і № 294 про призначення виборів до Ради Республіки і Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь 7-го скликання. Вони пройдуть відповідно 7 і 17 листопада 2019 року», - йдеться в повідомленні.

    Указами передбачено, що Центрвиборчком країни відповідно до своїх повноважень організовує проведення виборів і здійснює контроль за виконанням законодавства про вибори.

    Згідно з документами, місцеві Ради депутатів, виконавчі і розпорядчі органи повинні не пізніше 8 жовтня 2019 року провести висунення кандидатів в члени Ради Республіки. У свою чергу, державні органи, інші організації повинні забезпечити виконання заходів з підготовки та проведення виборів до Палати представників.

    Крім того, Раді Міністрів доручено забезпечити фінансування витрат на підготовку і проведення обох виборів за рахунок коштів республіканського бюджету.

     Нагадаємо, вибори президента Білорусі можуть пройти 30 серпня 2020 року.

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