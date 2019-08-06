Лукашенко затвердив дату дострокових виборів до парламенту Білорусі



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Вибори у Білорусі

Восени у Білорусі відбудуться вибори до Ради Республіки і Палати представників Національних зборів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав укази про призначення виборів до Ради Республіки і Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь.

Про це повідомляє пресслужба глави білоруської держави.

«Глава держави Олександр Лукашенко 5 серпня підписав укази № 293 і № 294 про призначення виборів до Ради Республіки і Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь 7-го скликання. Вони пройдуть відповідно 7 і 17 листопада 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Указами передбачено, що Центрвиборчком країни відповідно до своїх повноважень організовує проведення виборів і здійснює контроль за виконанням законодавства про вибори.

Згідно з документами, місцеві Ради депутатів, виконавчі і розпорядчі органи повинні не пізніше 8 жовтня 2019 року провести висунення кандидатів в члени Ради Республіки. У свою чергу, державні органи, інші організації повинні забезпечити виконання заходів з підготовки та проведення виборів до Палати представників.

Крім того, Раді Міністрів доручено забезпечити фінансування витрат на підготовку і проведення обох виборів за рахунок коштів республіканського бюджету.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі можуть пройти 30 серпня 2020 року.