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    Лукашенко нагородив Кадирова орденом

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    Лукашенко нагородив Кадирова орденом

    Кадирова нагородили «за зміцнення дружніх відносин і всебічної співпраці» між Білоруссю і Чечнею

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко нагородив орденом «Дружби народів» голову російського регіону Чечня Рамзана Кадирова.

    Про це повідомляє білоруське агентство БелТА з посиланням на прес-службу президента.

    Уточнюється, що Кадирова нагородили «за зміцнення дружніх відносин і всебічної співпраці» між Білоруссю і Чечнею.

    Білоруський орден Дружби народів є найвищою державною нагородою для іноземних громадян. Нагороду виготовляють їх срібла з позолотою.

    Як пише білоруська служба Радіо Свобода, Кадиров має хороші відносини з Віктором Лукашенко, сином і помічником президента з національної безпеки. У кінці червня Віктор Лукашенко відвідував Чечню і зустрічався там із Кадировим.

    Правозахисні організації звинувачують Рамзана Кадирова у встановленні диктаторського режиму і масових порушеннях прав людини.

    Олександр Лукашенко радіо Чечня
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