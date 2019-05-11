Лукашенко посилив покарання за корупцію



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Олександр Лукашенко

Лукашенко підписав документ, який посилює покарання за корупційні злочини

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав документ, який посилює покарання за корупційні злочини.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Згідно з декретом «Про додаткові заходи по боротьбі з корупцією», засуджені за статтями про хабарництво не зможуть розраховувати на умовно-дострокове звільнення або пом'якшення покарання.

«Встановити, що не підлягають поданням до умовно-дострокового звільнення або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням особи, засуджені за вчинення корупційних злочинів», — йдеться в повідомленні.

Як вказує агентство БелТа, документ видано з метою посилення заходів відповідальності за вчинення корупційних злочинів.