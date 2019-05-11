  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лукашенко посилив покарання за корупцію

    • Розсилка
    Олександр Лукашенко - Лукашенко посилив покарання за корупцію
    Олександр Лукашенко

    Лукашенко підписав документ, який посилює покарання за корупційні злочини

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав документ, який посилює покарання за корупційні злочини.

    Про це повідомляє прес-служба президента.

    Згідно з декретом «Про додаткові заходи по боротьбі з корупцією», засуджені за статтями про хабарництво не зможуть розраховувати на умовно-дострокове звільнення або пом'якшення покарання.

    «Встановити, що не підлягають поданням до умовно-дострокового звільнення або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням особи, засуджені за вчинення корупційних злочинів», — йдеться в повідомленні.

    Як вказує агентство БелТа, документ видано з метою посилення заходів відповідальності за вчинення корупційних злочинів.

    Олександр Лукашенко засуджені президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ