Лукашенко розлютився через жахливі умови в корівнику і звільнив губернатора



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Білоруський президент, звертаючись до міністра сільського господарства Леоніда Зайця, сказав: «Навіщо ви мене сюди привезли?»

«Всіх - під ніж», - сказав президент Білорусі, маючи на увазі винних у неналежному утриманні корівника

Президент Білорусі Олександр Лукашенко після відвідування корівника, який він назвав Освенцимом, звільнив губернатора Могильовської області, керівництво агрохолдингу «Купалівський» і пригрозив «пустити під ніж» недбайливих господарників.

Як передає телеканал ОНТ, білоруський президент, звертаючись до міністра сільського господарства Леоніда Зайця сказав: «Навіщо ви мене сюди привезли? Щоб я зараз службі безпеки доручив надіти вам наручники, на чолі з ним (керівником агрохолдингу. - Ред.) Якщо людина не розуміє, що це Освенцим, а ви його ставите керівником холдингу, я вас взагалі не розумію».

Також Лукашенко доручив зняти з посад всіх винних в неналежних умовах господарювання в агрохолдингу «Купалівський» і порушити кримінальні справи.

«Всіх - під ніж», - сказав президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв президенту Росії Володимиру Путіну не поставляти в РФ продукцію неналежної якості.