Лукашенко пообіцяв Путіну не поставляти в Росію неякісні «горілку та закуску»
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«Ми маємо всі можливості для того, що нагодувати людей якісними продуктами харчування», - підкреслив президент Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв президенту Росії Володимиру Путіну не поставляти в РФ продукцію неналежної якості.
Про це він заявив 13 лютого на зустрічі в Червоній Поляні з президентом Росії, передає БЕЛТА.
«Дослідження і у вас, і у нас проведені. Ми маємо всі можливості для того, що нагодувати людей якісними продуктами харчування. Тому які б не були конфлікти і скандали, ви пам'ятати повинні, що ми ніколи росіянам не будемо поставляти ні погану горілку, ні погану закуску. Ви це чітко повинні розуміти», - сказав Лукашенко.
Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував президенту РФ Володимиру Путіну чотири мішки картоплі.