Лукашенко пообіцяв Путіну не поставляти в Росію неякісні «горілку та закуску»



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Путін та Лукашенко зустрілися в Червоній Поляні

«Ми маємо всі можливості для того, що нагодувати людей якісними продуктами харчування», - підкреслив президент Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв президенту Росії Володимиру Путіну не поставляти в РФ продукцію неналежної якості.

Про це він заявив 13 лютого на зустрічі в Червоній Поляні з президентом Росії, передає БЕЛТА.

«Дослідження і у вас, і у нас проведені. Ми маємо всі можливості для того, що нагодувати людей якісними продуктами харчування. Тому які б не були конфлікти і скандали, ви пам'ятати повинні, що ми ніколи росіянам не будемо поставляти ні погану горілку, ні погану закуску. Ви це чітко повинні розуміти», - сказав Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував президенту РФ Володимиру Путіну чотири мішки картоплі.