Лужков помер під час планової операції у Німеччині. Стали відомі подробиці смерті ексмера Москви



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Колишній мер Москви Юрій Лужков підтримував окупацію Криму та антиукраїнську політику Путіна

Лужкову робили операцію на серці в одній із клінік Мюнхена

У Німеччині ексмеру Москви Юрію Лужкову проводили планову операцію з чистки судин. Про це повідомляють російські телеграм-канали Mash та Baza.

Як зазначає «База», 83-річний Лужков помер наступного дня після операції. Хірургічне втручання минуло успішно, однак від глибокого наркозу Лужков не відійшов.

Його дружина Олена Батуріна, за повідомленням інформагентства, перебуває у шоковому стані, адже лікарі давали оптимістичні прогнози на цю операцію.

Церемонію прощання родина хоче провести у Німеччині, а потім перевезти тіло до Москви, де влаштувати цивільну панахиду у Храмі Христа Спасителя. Московську владу просять поховати Лужкова на Новодівичому цвинтарі.

Причин смерті поки не розголошують. Відомо, що політик перебував у Європі - йому робили операцію на серці в Німеччині, в одній із клінік Мюнхена. Лужков керував російською столицею 18 років.

Лужков керував російською столицею 18 років. 28 вересня 2010 тодішній президент Дмитро Медведєв відправив його у відставку «у зв'язку з втратою довіри». Підтримував анексію Криму.

На посаду мера російської столиці був призначений у червні 1992 року тодішнім президентом РФ Борисом Єльциним, а згодом чотири рази переобирався.

Відзначився масштабними знесеннями у Москві старих побудов, зокрема – знесенням п’ятиповерхових «хрущовок». Також відомий великими проєктами побудови автомобільних доріг та розв’язок. Критики звинувачують Лужкова у тому, що під час реконструкцій було знищено кілька історичних будівель, а також змінено сам ландшафт Москви.

Лужкова звинувачували у корумпованості столичної влади та незаконному збагаченні. Статки його дружини Олени Батуриної становлять за оцінками Forbes більше двох мільярдів доларів.

Стимулом до звільнення Лужкова став фільм-розслідування «Справа в кепці» (у назві обігрується улюблений головний убор ексмера Москви). У фільмі, що вийшов в ефір у вересні 2010 року, показані скандальні та маловідомі подробиці діяльності Лужкова, зокрема про смог у Москві в серпні 2010 року, скандал з вирубуванням Хімкінського лісу, насильницьке виселення старожилів спального району та численні факти корупції. При цьому трансляцію фільму намагались перервати – ефір обривався.

Був співголовою владної партії РФ «Єдина Росія», але після відставки подав заяву про вихід і із партії також.