Помер колишній мер Москви Лужков



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Юрій Лужков помер на 84-му році життя

Ексголова російської столиці помер у клініці Мюнхена, де Лужкову проводили операцію на серці

Помер колишній мер Москви Юрій Лужков у вівторок, 10 грудня.

Ексголова російської столиці помер у клініці німецького міста Мюнхен на 84-му році життя. У медустанові Лужкову проводили операцію на серці.

Юрій Лужков займав посаду мера Москви з 1992 по 2010 рік.

У вересні 2016 року колишній мер указом президента Володимира Путіна був нагороджений орденом «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня.

У 2017 році колишній мер випустив книгу «Москва і життя», уривок з неї публікував «Московський комсомолець». Зокрема, у творі Лужков розповів, як навесні 2010 року до нього приїхав бізнесмен Борис Хаїт, який заявив, що від градоначальника «чекають підтримки Медведєва на наступних президентських виборах», але Лужков від пропозиції «рішуче відмовився».