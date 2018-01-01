Львівські журналісти влаштували пікет проти реформ Аласанії

Журналісти виступають проти реформування державного каналу

У вівторок, 30 січня, більше 50 працівників ТРК «Львів» пікетували засідання сесії Львівської обласної ради. Обурені журналісти виступають за призупинення реформи державної телерадіокомпанії на Суспільне та звільнення голови правління НСТУ Зураба Аласанії. Про це повідомляє газета «День». Пікетувальники тримали плакати із



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Фото: День Пікет журналістів

Журналісти виступають проти реформування державного каналу

У вівторок, 30 січня, більше 50 працівників ТРК «Львів» пікетували засідання сесії Львівської обласної ради. Обурені журналісти виступають за призупинення реформи державної телерадіокомпанії на Суспільне та звільнення голови правління НСТУ Зураба Аласанії. Про це повідомляє газета «День».

Пікетувальники тримали плакати із написами: «Геть профанів з українських екранів!», «Аласанію геть!» та зображення заставки технічної перерви на телебаченні.

Журналісти скаржаться, що на каналі закрили усі авторські програми. Також іде мова про вивільнення приміщень, які займає Львівське обласне радіо.

«Уся ця реорганізація відбувається не так, як би мало бути. Ми погоджуємося, що зміни затребувані зараз часом і ми готові до них, готові вдосконалюватися та перенавчатися. Але коли з 315 працівників залишають лише 76, а решта звільняють, то не зрозуміло, за яким принципом робиться цей відбір. Досі нам не надали ні діючого, ні нового штатного розпису, ні нових умов співпраці. Ми розуміємо, що наші питання може вирішувати влада на рівні Києва, тому хочемо заручитися підтримкою місцевої та регіональної влади», – заявила заступниця голови первинної профспілкової журналістської організації ТРК «Львів» Людмила Майор.

За даними місцевого видання ZAXID.NET, на початку січня 215 співробітників ТРК «Львів» отримали листи про скорочення. Журналістів скоротили в межах реформи Національної суспільної телерадіокомпанії України. Попри те, що реформа відбувається планово, звільнення журналістів та закриття програм викликало велике обурення.

Нагадаємо, 25 січня близько 50 членів громадських організацій пікетували Львівське обласне державне телебачення з такими ж вимогами.