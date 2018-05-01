МАГАТЕ не підтримало Нетаньяху в звинуваченні Ірану у створенні ядерної зброї

Рада директорів МАГАТЕ прийшла до висновку, що питання Ірану закрито на підставі доповіді 2015 року

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що не володіє достовірними відомостями про діяльність Ірану, спрямовану на розробку ядерної зброї після 2009 року. Про це йдеться в заяві МАГАТЕ, оприлюдненій у вівторок, 1 травня. Наголошується, що рада директорів МАГАТЕ прийшла до висновку, що дане питання закрито на підставі



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Засідання МАГАТЕ, архівне фото

Рада директорів МАГАТЕ прийшла до висновку, що питання Ірану закрито на підставі доповіді 2015 року

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що не володіє достовірними відомостями про діяльність Ірану, спрямовану на розробку ядерної зброї після 2009 року.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ, оприлюдненій у вівторок, 1 травня.

Наголошується, що рада директорів МАГАТЕ прийшла до висновку, що дане питання закрито на підставі доповіді 2015 року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 30 квітня заявив, що країна здобула точні копії приблизно 55 тисяч документів, які, ймовірно, містять «викривальні» відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю.

За його словами, після підписання ядерної угоди 2015 року Тегеран сховав архіви своєї ядерної програми.

Нетаньягу додав, що ядерна угода ґрунтується на брехні. За словами прем'єра, Ізраїль поділився інформацією зі Сполученими Штатами Америки.

Натомість Іран розкритикував заяви Нетаньяху про ядерну програму Тегерану

Ядерна угода з Іраном була підписана у 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з шісткою переговірників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу.