Прем’єр Ізраїлю: Іран таємно розробляє ядерну зброю

Ізраїль має 100 тисяч «секретних файлів, які доводять, що Іран брехав»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив документи, які підтверджують, що Іран таємно продовжує ядерну програму. Про це повідомляє ВВС. Нетаньяху називає «брехнею» колишні твердження Тегерана, що іранські вчені не займаються розробкою ядерної зброї. На прес-конференції у Тель-Авіві він показав карти, ілюстрації та



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Ізраїль має 100 тисяч «секретних файлів, які доводять, що Іран брехав»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив документи, які підтверджують, що Іран таємно продовжує ядерну програму.

Про це повідомляє ВВС.

Нетаньяху називає «брехнею» колишні твердження Тегерана, що іранські вчені не займаються розробкою ядерної зброї.

На прес-конференції у Тель-Авіві він показав карти, ілюстрації та анімації, які, за його словами, є доказом програми ядерної зброї. Також Нетаньяху продемонстрував слайди з відповідними документами.

Нетаньяху додав, що Іран продовжує розширювати свою програму. І в Ізраїля «є 100 тисяч секретних файлів, які доводять, що Іран брехав».

«Влада країни знову збрехала в 2015 році, коли Іран не став «чистим» для Міжнародного агентства з атомної енергії, як того вимагає угода», - сказав Нетаньяху.

За словами Нетаньяху, Ізраїль поділився інформацією з США.

Як відомо, ядерна угода з Іраном була підписана у 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з «шісткою» переговорників - представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу.

У понеділок президент Франції заявив, що Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю, від цього залежить стабільність у регіоні.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон більше години вів телефонні переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані.

Джерело: Новое Время