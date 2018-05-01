США та Британія підтримали заяви Нетаньягу про ядерну програму Ірану

В Ірану є повноцінна таємна ядерна програма, заявили у Білому домі

Представники США та Велика Британія підтримали заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про те, що Іран не зупинив розробку ядерної зброї. «З приводу заяв Ізраїлю, пов'язаних із розробкою Іраном ядерної зброї. Ці факти можна порівняти з тим, що давно відомо Сполученим Штатам: в Ірану є повноцінна таємна ядерна програма, яку він



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Нетаньягу раніше заявив, що керівництво Ірану продовжує розробку ядерної зброї

В Ірану є повноцінна таємна ядерна програма, заявили у Білому домі

Представники США та Велика Британія підтримали заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про те, що Іран не зупинив розробку ядерної зброї.

«З приводу заяв Ізраїлю, пов'язаних із розробкою Іраном ядерної зброї. Ці факти можна порівняти з тим, що давно відомо Сполученим Штатам: в Ірану є повноцінна таємна ядерна програма, яку він намагався, але не зміг приховати від усього світу та від своїх власних громадян», - повідомили в Білому домі.

Також представники Великої Британії відзначили, що ніколи не були «наївними» щодо ядерної програми Ірану, додає Reuters.

«Ми ніколи не були наївними щодо Ірану та його ядерних намірів. Саме тому інспекції МАГАТЕ, узгоджені в рамках ядерної угоди Ірану, є одними з наймасштабніших і надійних у історії міжнародних ядерних угод», - повідомили в уряді Британії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив документи, які підтверджують, що Іран таємно продовжує ядерну програму.

Німеччина вже заявила, що перевірить інформацію Ізраїлю про таємну ядерну програму Ірану.

ЄС також очікує на оцінку Міжнародного агентства з атомної енергії щодо дій Тегерану.

У понеділок президент Франції заявив, що Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю, від цього залежить стабільність у регіоні.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон більше години вів телефонні переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані.

Джерело: Новое Время