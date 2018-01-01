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    Маккейн заступився за ФБР: Трамп лише зміцнює Путіна

    Останні атаки на ФБР і Міністерство юстиції не служать американським інтересам
    Сенатор Джон Маккейн виступив проти зростаючої критики з боку президента США Дональда Трампа і законодавців з Республіканської партії проти Федерального бюро розслідувань, кажучи, що вони лише зміцнюють президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє Голос Америки. Маккейн зробив таку заяву з приводу оприлюднення документа
    • Сьогодні, 02:23
    • Розсилка
    Джон Маккейн
    Джон Маккейн

    Останні атаки на ФБР і Міністерство юстиції не служать американським інтересам

    Сенатор Джон Маккейн виступив проти зростаючої критики з боку президента США Дональда Трампа і законодавців з Республіканської партії проти Федерального бюро розслідувань, кажучи, що вони лише зміцнюють президента Росії Володимира Путіна.

    Про це повідомляє Голос Америки.

    Маккейн зробив таку заяву з приводу оприлюднення документа республіканців, в якій піддається критиці Міністерство юстиції і Федеральне бюро розслідувань з-за, як сказано, «обурливого» зловживання владою.

    Він додав, що «останні атаки на ФБР і Міністерство юстиції не служать американським інтересам, ні інтересам жодної з партій, ні президента, а тільки интерерсам Путіна».

    Маккейн заявив, що риторика з боку Республинанськои партії (а Маккейн також належить до Республіканської партії) завдає довгостроковій шкоду інтересам Сполучених Штатів.

    Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США вирішив опублікувати розсекречений меморандум, у якому ФБР та Міністерство юстиції звинувачуються в упередженості щодо діючого президента США Дональда Трампа.

    Росія США Дональд Трамп Міністерство юстиції ФБР Джон Маккейн
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