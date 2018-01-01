Маккейн заступився за ФБР: Трамп лише зміцнює Путіна

Останні атаки на ФБР і Міністерство юстиції не служать американським інтересам

Сенатор Джон Маккейн виступив проти зростаючої критики з боку президента США Дональда Трампа і законодавців з Республіканської партії проти Федерального бюро розслідувань, кажучи, що вони лише зміцнюють президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє Голос Америки. Маккейн зробив таку заяву з приводу оприлюднення документа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джон Маккейн

Останні атаки на ФБР і Міністерство юстиції не служать американським інтересам

Сенатор Джон Маккейн виступив проти зростаючої критики з боку президента США Дональда Трампа і законодавців з Республіканської партії проти Федерального бюро розслідувань, кажучи, що вони лише зміцнюють президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Голос Америки.

Маккейн зробив таку заяву з приводу оприлюднення документа республіканців, в якій піддається критиці Міністерство юстиції і Федеральне бюро розслідувань з-за, як сказано, «обурливого» зловживання владою.

Він додав, що «останні атаки на ФБР і Міністерство юстиції не служать американським інтересам, ні інтересам жодної з партій, ні президента, а тільки интерерсам Путіна».

Маккейн заявив, що риторика з боку Республинанськои партії (а Маккейн також належить до Республіканської партії) завдає довгостроковій шкоду інтересам Сполучених Штатів.

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США вирішив опублікувати розсекречений меморандум, у якому ФБР та Міністерство юстиції звинувачуються в упередженості щодо діючого президента США Дональда Трампа.