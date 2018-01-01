Маккейн заступився за ФБР: Трамп лише зміцнює Путіна
- Сьогодні, 02:23
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Останні атаки на ФБР і Міністерство юстиції не служать американським інтересам
Сенатор Джон Маккейн виступив проти зростаючої критики з боку президента США Дональда Трампа і законодавців з Республіканської партії проти Федерального бюро розслідувань, кажучи, що вони лише зміцнюють президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє Голос Америки.
Маккейн зробив таку заяву з приводу оприлюднення документа республіканців, в якій піддається критиці Міністерство юстиції і Федеральне бюро розслідувань з-за, як сказано, «обурливого» зловживання владою.
Він додав, що «останні атаки на ФБР і Міністерство юстиції не служать американським інтересам, ні інтересам жодної з партій, ні президента, а тільки интерерсам Путіна».
Маккейн заявив, що риторика з боку Республинанськои партії (а Маккейн також належить до Республіканської партії) завдає довгостроковій шкоду інтересам Сполучених Штатів.
Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США вирішив опублікувати розсекречений меморандум, у якому ФБР та Міністерство юстиції звинувачуються в упередженості щодо діючого президента США Дональда Трампа.