Опубліковано секретний меморандум про упередженість ФБР щодо Трампа

Меморандум оприлюднили без жодних правок

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США вирішив опублікувати розсекречений меморандум, у якому ФБР та Міністерство юстиції звинувачуються в упередженості щодо діючого президента США Дональда Трампа, передає «Радіо Свобода». Зазначається, що меморандум був написаний на основі так званого «досьє» на політика, яке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меморандум оприлюднили без жодних правок

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США вирішив опублікувати розсекречений меморандум, у якому ФБР та Міністерство юстиції звинувачуються в упередженості щодо діючого президента США Дональда Трампа, передає «Радіо Свобода».

Зазначається, що меморандум був написаний на основі так званого «досьє» на політика, яке нібито створювали на замовлення штабу кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

У документі повідомляється про нібито незаконний запит ФБР на прослуховування у 2016 році розмов членів передвиборчого штабу Трампа.

Варто відзначити, що його публікацію схвалив сам Трамп. «Те, що відбувається в нашій країні, – це сором… Багатьом людям у нашій країні має бути соромно», – сказав президент.

Меморандум на чотири сторінки був складений членами Комітету з розвідки Палати представників, однієї з трьох комісій Конгресу, які розслідують втручання Росії у вибори 2016 року в США.