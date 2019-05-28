Волкер допустив проведення зустрічі Нормандської четвірки у липні



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Спецпредставник США Курт Волкер

Для зустрічі необхідна згода не тільки з боку України, але і з боку Росії, зазначив американський дипломат

Спецпредставник США на переговорах з питань України Курт Волкер вважає можливою зустріч лідерів країн «нормандського формату» - Франції, Німеччини, України та РФ - у липні, проте, за його словами, це необхідно узгодити з Києвом і Москвою.

Про це він сказав у вівторок, 28 травня, під час онлайн-конференції з Вашингтона.

«Що стосується «нормандського формату», цим процесом керують Франція і Німеччина. Ми повністю підтримуємо його і уважно стежимо за ним», - зазначив офіційний представник Сполучених Штатів.

У зв'язку з цим він повідомив, що мали місце «дискусії щодо можливості проведення (наступної, - ред.) зустрічі країн «нормандського формату», можливо, в липні». Однак, за його словами, поки що не визначені конкретні дати.

«І це, звичайно, вимагає згоди не тільки України, але й Росії», - підкреслив представник США.

Волкер також прокоментував можливість проведення наступного раунду його зустрічей з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

«Перед завершенням президентських виборів (в Україні, - ред.) Росія дала зрозуміти, що вона не була готова на той момент», - зазначив американський дипломат.

Однак, за його словами, у Вашингтоні очікують, що можливість обговорити подальшу імплементацію Мінських домовленостей з'явиться після парламентських виборів в Україні.

Також Волкер заявив, що Україна виконала свою частину Мінських угод і подальше просування мінського процесу зараз залежить від Росії

Джерело: Укрінформ