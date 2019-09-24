Макрон анонсував зустріч «нормандської четвірки» в найближчі тижні



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Еммануель Макрон

Макрон анонсував про зустріч на полях Генасамблеї ООН

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч лідерів країн, які беруть участь у переговорах нормандському форматі, може відбутися протягом найближчих тижнів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що таку інформацію Макрон озвучив у відповідь на питання російських журналістів на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН про перспективу проведення зустрічі в нормандському форматі.

«В найближчі тижні», - сказав президент Франції.

Раніше помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч лідерів нормандської четвірки може відбутися після візиту президента Володимира Зеленського в США.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що «формула Штайнмайєра» не передбачає амністію для сепаратистів з незаконних формувань на Донбасі.

До слова, у четвер федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр наголосив на важливості мирних ініціатив президента Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі.