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    Макрон анонсував зустріч «нормандської четвірки» в найближчі тижні

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    Еммануель Макрон - Макрон анонсував зустріч «нормандської четвірки» в найближчі тижні
    Еммануель Макрон

    Макрон анонсував про зустріч на полях Генасамблеї ООН

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч лідерів країн, які беруть участь у переговорах нормандському форматі, може відбутися протягом найближчих тижнів.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Зазначається, що таку інформацію Макрон озвучив у відповідь на питання російських журналістів на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН про перспективу проведення зустрічі в нормандському форматі.

    «В найближчі тижні», - сказав президент Франції.

    Раніше помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч лідерів нормандської четвірки може відбутися після візиту президента Володимира Зеленського в США.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що «формула Штайнмайєра» не передбачає амністію для сепаратистів з незаконних формувань на Донбасі.

    До слова, у четвер федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр наголосив на важливості мирних ініціатив президента Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі. 

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