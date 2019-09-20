Пристайко: «формула Штайнмайєра» не передбачає амністію бойовиків



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Пристайко наголосив, що план стосується виключно проведення виборів на окупованій території Донбасу

У так званій формулі Штайнмайєра щодо Донбасу немає жодного слова про амністію бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

Про це в інтерв’ю «Громадському» заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Немає жодного слова ні про амністію, нічого. Лише співвідношення між проведенням виборів (на окупованому Донбасі - ред.) і тимчасовим застосування закону про особливий статус і постійним застосуванням закону про особливий статус», - сказав він.

Пристайко наголосив, що цей план стосується виключно проведення виборів на окупованій території Донбасу. Він додав, що попри те, що вже неодноразово розкривав пункти цієї формули, її «дуже широко інтерпретують».

«Виглядає так, що всі 46 мільйонів (українців - ред.) знають, що написано в цій формулі», - сказав міністр.

До слова, у четвер федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив президента Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

У свою чергу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Нагадаємо, за словами глава МЗС Вадима Пристайка, миротворчої місії в «Мінських домовленостях» немає.