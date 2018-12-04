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    Макрон через «бензинові» протести відклав візит до Сербії

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    Макрон через «бензинові» протести відклав візит до Сербії

    Макрон мав прибути до Сербії для покращення відносин з Белградом після дипломатичної напруженості

    Президент Франції Еммануель Макрон вирішив відкласти свій візит до Сербії через протести у країні. Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич після телефонної розмови з Макроном.

    «Президент Макрон попросив відкласти на декілька тижнів його візит до Сербії через ситуацію в його країні» - сказав Вучич, якого цитує Reuters.

    Пізніше офіс Макрона підтвердив, що візит відкладено через «інциденти, які сталися під час останніх протестів».

    Макрон мав прибути до Сербії з дводенним візитом для покращення відносин з Белградом після дипломатичної напруженості, яка виникла у зв’язку з урочистостями з нагоди закінчення Першої світової війни у Франції, коли президента Сербії розмістили по інший бік від лідерів країн-переможниць у війні.

    Як відомо, Макрон провів у неділю надзвичайну нараду з питань безпеки з прем’єр-міністром Едуаром Філіпом. Уряд не виключив можливості введення надзвичайного стану. 

    Понад сто людей отримали поранення і 412 були затримані у минулі вихідні під час найбільших за останні роки безладів у Парижі.

    Протести розпочалися в середині листопада, коли автомобілісти виступили проти підвищення акцизів на бензин. Згодом перелік скарг протестувальників розширився – вони висловлюють невдоволення політикою Макрона щодо проблем населення.

    Джерело: Європейська правда

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    Франція політика Сербія протест Еммануель Макрон
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