«Бензинові» протести у Парижі: затримано понад 280 демонстрантів



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Протести проти підвищення цін на пальне розпочались у Франції два тижні тому Фото: AFP

Майже 110 людей отримали поранення

Влада Парижу заявила, що в ході зіткнень з демонстрантами в центрі міста було затримано щонайменше 287 людей.

Про це повідомляє Yahoo.

Також стало відомо, що майже 110 осіб, серед яких 17 поліцейських, отримали поранення. За оцінками Міністерства внутрішніх справ Франції, в суботніх протестах, що були організовані рухом «Жовті жилети», по всій країні взяло участь близько 75 тис. демонстрантів.

Повідомляється, що демонстранти, що виступають проти підвищення цін на паливо, кидали в правоохоронців каміння, на що поліцейські відповіли пуском сльозогінного газу.

Президент Франції Еммануель Макрон на саміті G20 заявив, що ті, хто несуть відповідальність за ці заворушення «не хочуть змін або покращень, їм потрібен хаос».

«Ніяка причина не виправдовує напад на владу», - додав Макрон.

Нагадаємо, протести проти підвищення цін на пальне розпочались у Франції два тижні тому. В них вже загинули двоє людей, ще понад 750 осіб отримали тілесні ушкодження. Попри масові протести уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення акцизів на пальне, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп. Нині один літр бензину марки «Супер» у Франції коштує близько двох євро.