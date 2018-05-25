Макрон і Путін обговорили звільнення Сенцова

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Макрон і Путін обговорили мінські угоди

Зустріч президентів Франції та Росії відбулася в рамках Петербурзького економічного форуму

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін на переговорах у рамках Петербурзького економічного форуму обговорили питання виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України і політв'язня-українця Олега Сенцова.

Про це повідомив на брифінгу Макрон, повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми говорили про права людини під час наших переговорів , були згадані багато питань, зокрема й пан Сенцов... Я говорив президенту, що це дуже чутливі питання для нашої країни, оскільки інтелектуальна еліта дуже стурбована», - розповів Макрон.

Він додав, що «не керує системою юстиції цієї країни (Росії, - ред.)», але сподівається на щирий діалог.

Як зазначає видання, Путін у відповідь на запитання французького журналіста сказав, що засуджений в Росії до 20 років позбавлення волі український режисер Олег Сенцов «був засуджений за підготовку терактів», і нагадав про арештованого в Україні Кирила Вишинського. під час зустрічі також обговорювався вихід США з іранської ядерної угоди і Сирія.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.