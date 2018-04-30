Макрон після розмови з Путіним: Іран не повинен володіти ядерною зброєю
- Сьогодні, 21:29
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Президент Франції провів телефонну розмову з Путіним «для нового обговорення стану справ» в Ірані
Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю, від цього залежить стабільність у регіоні.
Про це написав у своєму Twitter президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з главою РФ Володимиром Путіним.
Макрон розмістив у дописі короткий відозапис початку розмови.
«Телефонна розмова з Володимиром Путіним, для нового обговорення стану справ. Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю. Від цього залежать стабільність регіону та міжнародна безпека. Ми працюємо над цим, як ми повинні попрацювати і для справедливого миру в Сирії», - написав французький президент.
Напередодні президент Франції Еммануель Макрон більше години вів телефонні переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані.
Джерело: Європейська правда