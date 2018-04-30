Макрон після розмови з Путіним: Іран не повинен володіти ядерною зброєю

Президент Франції провів телефонну розмову з Путіним «для нового обговорення стану справ» в Ірані

Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю, від цього залежить стабільність у регіоні. Про це написав у своєму Twitter президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з главою РФ Володимиром Путіним. Макрон розмістив у дописі короткий відозапис початку розмови. «Телефонна розмова з Володимиром Путіним, для нового