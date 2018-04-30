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    Макрон після розмови з Путіним: Іран не повинен володіти ядерною зброєю

    Президент Франції провів телефонну розмову з Путіним «для нового обговорення стану справ» в Ірані
    Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю, від цього залежить стабільність у регіоні. Про це написав у своєму Twitter президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з главою РФ Володимиром Путіним. Макрон розмістив у дописі короткий відозапис початку розмови. «Телефонна розмова з Володимиром Путіним, для нового
    • Сьогодні, 21:29
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    Еммануель Макрон та Володимир Путін
    Еммануель Макрон та Володимир Путін

    Президент Франції провів телефонну розмову з Путіним «для нового обговорення стану справ» в Ірані

    Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю, від цього залежить стабільність у регіоні.

    Про це написав у своєму Twitter президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з главою РФ Володимиром Путіним.

    Макрон розмістив у дописі короткий відозапис початку розмови.

    «Телефонна розмова з Володимиром Путіним, для нового обговорення стану справ. Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю. Від цього залежать стабільність регіону та міжнародна безпека. Ми працюємо над цим, як ми повинні попрацювати і для справедливого миру в Сирії», - написав французький президент.

    Напередодні президент Франції Еммануель Макрон більше години вів телефонні переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані.

    Джерело: Європейська правда

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