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    Макрон розраховує на проведення саміту в «нормандському форматі» в липні

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    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон розраховує на проведення саміту в «нормандському форматі» в липні
    Президент Франції Еммануель Макрон

    «Сподіваюся, що ми в липні зустрінемося в «нормандському форматі», - сказав Макрон

    Президент Франції Еммануель Макрон висловив надію на проведення саміту в «нормандському форматі» вже в липні.

    Про це він заявив президенту РФ Володимиру Путіну на зустрічі в Осаці в п’ятницю, 28 червня, пише «Інтерфакс».

    «Буквально за кілька тижнів у нас відбудеться дуже важлива зустріч в форматі «два плюс два» міністрів оборони та міністрів закордонних справ. Нам, як постійним членам Ради Безпеки, потрібно вирішувати якісь питання з особливою увагою, зокрема, українське питання в світлі мінського комплексу заходів, сподіваюся, що ми в липні зустрінемося в «нормандському форматі», - сказав Макрон.

    Раніше повідомлялося, що на полях саміту Великої двадцятки у Японії президент Франції Еммануель Макрон обговорить з російським лідером Володимиром Путіним підготовку саміту в «нормандському форматі» щодо Донбасу.

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