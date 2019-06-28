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    У світі

    Макрон і Путін обговорять в Осаці підготовку саміту в «нормандському форматі»

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    Еммануель Макрон і Володимир Путін - Макрон і Путін обговорять в Осаці підготовку саміту в «нормандському форматі»
    Еммануель Макрон і Володимир Путін

    Макрон має намір в найближчому майбутньому організувати саміт у «нормандському форматі»

    На полях саміту Великої двадцятки у Японії президент Франції Еммануель Макрон обговорить з російським лідером Володимиром Путіним підготовку саміту в «нормандському форматі» щодо Донбасу.

    Про це заявила посол Франції в Росії Сільві Берманн, пише «Тасс»

    Берман підтвердила, що Макрон має намір в найближчому майбутньому організувати саміт у «нормандському форматі».

    «Він продовжує регулярний діалог з президентом Путіним щодо Сирії з цілої низки питань, які викликають взаємний інтерес. Завтра відбудеться їхня особиста зустріч у місті Осака», - додала посол.

    До слова, Макрон також хоче стати посередником у переговорах між Іраном і США.

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