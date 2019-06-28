Макрон і Путін обговорять в Осаці підготовку саміту в «нормандському форматі»



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Еммануель Макрон і Володимир Путін

Макрон має намір в найближчому майбутньому організувати саміт у «нормандському форматі»

На полях саміту Великої двадцятки у Японії президент Франції Еммануель Макрон обговорить з російським лідером Володимиром Путіним підготовку саміту в «нормандському форматі» щодо Донбасу.

Про це заявила посол Франції в Росії Сільві Берманн, пише «Тасс».

Берман підтвердила, що Макрон має намір в найближчому майбутньому організувати саміт у «нормандському форматі».

«Він продовжує регулярний діалог з президентом Путіним щодо Сирії з цілої низки питань, які викликають взаємний інтерес. Завтра відбудеться їхня особиста зустріч у місті Осака», - додала посол.

До слова, Макрон також хоче стати посередником у переговорах між Іраном і США.