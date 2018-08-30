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    Макрон з прем’єром Данії оглянули Копенгаген на велосипедах (відео)

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    Макрон з прем’єром Данії оглянули Копенгаген на велосипедах (відео)
    Фото: Twitter Lars Thuesen

    Макрон і Расмуссен впродовж години їздили набережною

    Прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен та президент Франції Еммануель Макрон оглянули Копенгаген на велосипедах.

    Відповідне відео розміщене на сторінці Cycling Embassy of Denmark у Facebook.

    «Жодних тонованих вікон автомобілів, коли прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен показував президенту Франції Еммануелю Макрону Копенгаген - тому що, звичайно, вони оглядали місто на велосипеді», - йдеться у коментарі до відео.

    Як повідомляє The Local, Макрон і Расмуссен впродовж години у середу їздили набережною Копенгагена.

    У другий день свого візиту Макрон оголосив, що майбутня велогонка «Тур де Франс» розпочнеться з Копенгагена.

    Французький президент подарував Расмуссену знакову жовту футболку, яку носять лідери і переможці велозмагань. Футболка підписана нинішнім чемпіоном Джерейнтом Томасом.

    Раніше повідомлялося, що сервіс таксі Uber у довгостроковій перспективі планує змістити акцент з автомобілів та все частіше пропонувати пасажирам електричні велосипеди та скутери, які надаватимуться для коротких поїздок.

    Джерело: Європейська правда

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