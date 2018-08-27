Uber частіше пропонуватиме пасажирам велосипеди замість авто



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Uber Bike доступний в небагатьох містах, зокрема, у Вашингтоні та Сан-Франциско

Uber братиме менше коштів за коротку поїздку на велосипеді чи скутері, аніж за таку ж дистанцію на авто

Сервіс таксі Uber у довгостроковій перспективі планує змістити акцент з автомобілів та все частіше пропонувати пасажирам електричні велосипеди та скутери, які надаватимуться для коротких поїздок.

Про це повідомляє Financial Times.

Головний виконавчий директор компанії Дара Хосровшахі вважає, що такі індивідуальні види транспорту краще підходять для поїздок всередині міста.

«У годину пік малоефективно, аби тонна металу везла людину десять кварталів. Це (використання більш компатного транспорту – ред.) буде перемогою для міста», — сказав керівник Uber.

Водночас Хосровшахі додав, що, можливо, компанія після впровадження такої ініціативи понесе збитки, однак у довгостроковій перспективі «все одно виграє».

Згідно з планами, Uber братиме менше коштів за коротку поїздку на велосипеді чи скутері, аніж за таку ж дистанцію на авто.

«Але це компенсується, оскільки клієнти частіше замовлятимуть саме короткі поїздки», — вважає очільник компанії.

Зазначимо, що Uber вже пропонує клієнтам електровелосипеди. Вони з’явилися у додатку сервісу в січні 2018 року. Uber Bike доступний в небагатьох містах, зокрема, у Вашингтоні та Сан-Франциско.