Максакова виступила зі скандальним зізнанням про вбивство Вороненкова



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Максакова вважає, що її колишній цивільний чоловік Тюрін і ФСБ не причетні до вбивства депутата

Спецслужбам Вороненко потрібен був живим, впевнена його вдова.

Колишня солістка Маріїнського театру Марія Максакова попросила вибачення у колишнього чоловіка Володимира Тюріна, якого раніше називала винним у вбивстві її чоловіка Дениса Вороненкова.

Про це вона заявила в інтерв'ю НТВ.

Зараз Максакова дотримується іншої позиції. Вона назвала версію про те, що Вороненкова вбив Тюрін «безпардонною, нахабною і цинічною, огидною» і здивувалася, як вона не зійшла з розуму.

«Вимушена була мовчати півтора року, тому що я була скута таємницею слідства. Підносилося все таким чином, як ніби є якісь докази», - зізналася Максакова.

Співачка додала, що, коли давала підписку про нерозголошення в кабінеті генпрокурора України Юрія Луценка, то була ніби під гіпнозом.

За її словами, в тому, що Вороненкова вбив Тюрін, її переконали українські слідчі. Однак всі доводи на користь причетності до цієї справи російських спецслужб перетворилися «у плями». Спецслужбам Вороненко потрібен був живим, впевнена його вдова.

Однак зараз жінка, яка змінила свої показання відразу після другого туру президентських виборів в Україні, вважає за потрібне вибачатися перед колишнім чоловіком. Вона сподівається, що той все зрозуміє.

«Я вже говорила, що, якщо це виявиться неправдою, я буду готова принести свої вибачення. Переконавшись, що це неправда, я приношу свої вибачення ... »- сказала Максакова.

Вона також звернулася до голови Слідчого комітету Росії Олександра Басмтрикіна з проханням вважати її висловлювання під час інтерв'ю «офіційною заявою».

Раніше повідомлялося, що в московському ресторані зі стріляниною викрали українського кримінального авторитета Юрія Василенка, якого вважають головним фігурантом справи про вбивство в Києві екс-депутата Держдуми РФ. Пізніше в Росії поліція затримала одного з трьох підозрюваних у викраденні в Москві Василенка.

Як відомо, Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено. У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.