Мартиненко розповів, що він ніколи не ховався і завжди повертався до України

Екс-нардеп Микола Мартиненко заявив про плани поїхати до Швейцарії

Колишній народний депутат Микола Мартиненко заявив, що планує поїхати до Швейцарії «для захисту себе у справі, яка позбавлена судової перспективи». «Це буде на короткий термін, необхідний для юридичних процедур. Я обов'язково повернусь до України, щоб у суді спростувати всі звинувачення НАБУ на свою адресу», - наголосив



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Мартиненко Фото: Главком

Екс-нардеп Микола Мартиненко заявив про плани поїхати до Швейцарії

Колишній народний депутат Микола Мартиненко заявив, що планує поїхати до Швейцарії «для захисту себе у справі, яка позбавлена судової перспективи».

«Це буде на короткий термін, необхідний для юридичних процедур. Я обов'язково повернусь до України, щоб у суді спростувати всі звинувачення НАБУ на свою адресу», - наголосив він.

Про це він сказав, коментуючи рішення Солом'янського райсуду Києва повернути йому закордонні паспорти, які були вилучені в нього за ініціативою НАБУ і САП.

«Я найбільше зацікавлений в тому, аби швидше спростувати всі фейкові звинувачення на свою адресу. Я ніколи не ховався і завжди повертався до України із закордонних поїздок. Але НАБУ та САП послідовно обмежують мене в праві на захист. Вилучення закордонного паспорта не дозволяло мені повноцінно захищати себе в Швейцарії у фейковій справі, яка вже розвалюється. Там проти прокурора Урса Колі швейцарська прокуратура порушила кримінальну справу за зловживання. Я не мав можливості приїхати для проведення процесуальних дій для свого захисту», - наголосив Микола Мартиненко, повідомляє його прес-служба.

«Я добровільно відмовився від депутатського мандата. В Україні НАБУ вже 2 роки намагається приплести моє ім'я до штучних справ, які стали першими політичними справами НАБУ. Тепер очікую на істерику НАБУ та його групи підтримки на зразок «Мартиненко збирається втікати», - підкреслив екс-депутат.

Він зазначив, що «вся країна бачить, якими незаконними методами діє НАБУ заради власного піару. І які брудні засоби використовує в політичній боротьбі. Після всіх гучних заяв НАБУ і САП за 2 роки так і не передали до суду справи, куди безпідставно вписали моє ім'я. Але всі причетні до фальсифікацій рано чи пізно понесуть кримінальну відповідальність. В Україні вже розслідується кримінальна справа проти керівника детективів НАБУ Калужинського, який намагався сфабрикувати свідчення проти мене. І це лише початок», - сказав Мартиненко.

Джерело: Gazeta.ua