Суд повернув екс-нардепу Мартиненку закордонні паспорти

Мартиненко зможе тепер виїжджати за кордон

Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту та скасував додатковий обов’язок для колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка про здачу паспортів для виїзду за кордон. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. [READ_MORE] «Суд задовольнив клопотання захисту



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Микола Мартиненко

Мартиненко зможе тепер виїжджати за кордон

Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту та скасував додатковий обов’язок для колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка про здачу паспортів для виїзду за кордон. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Суд задовольнив клопотання захисту Мартиненка», — сказали у САП і уточнили, що після пред’явлення відповідної ухвали суду, Мартиненку мають повернути закордонні паспорти.

Тобто, Мартиненко зможе тепер виїжджати за кордон.

У САП додали, що все ж таки підозрюваний екс-нардеп ще має певні обов’язки, а саме з’являтися до детектива, прокурора, судді за першим викликом, а також не має спілкуватися з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 25 жовтня прокуратура оголосила підозру екс-нардепу Мартиненку у справі щодо збитків «Енергоатома».

Згодом колишній депутат Микола Мартиненко звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у незаконному впливі на суддів для отримання вигідних собі рішень.