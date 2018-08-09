  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Масштабна ДТП на Дніпропетровщині: у поліції розповіли деталі

    • Розсилка
    ДТП сталася напередодні ввечері на дорозі Т-0401 Дніпро - Мелітополь поблизу селища Первомайське Синельниківського району - Масштабна ДТП на Дніпропетровщині: у поліції розповіли деталі
    ДТП сталася напередодні ввечері на дорозі Т-0401 Дніпро - Мелітополь поблизу селища Первомайське Синельниківського району

    За фактом аварії відкрито кримінальне провадження

    У поліції Дніпропетровської області розповіли деталі дорожньо-транспортної пригоди, що сталася напередодні ввечері за участі автобуса та легковика та призвела до травмування 15 осіб. Зокрема, в ефірі телеканалу «112 Україна» заступник начальника відділу комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області Ольга Кузнєцова зауважила, що за попередньою інформацією 33-річний водій автомобіля Opel виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з рейсовим автобусом, який перевозив працівників одного з підприємств.

    «Шестеро людей госпіталізовано - це троє (осіб) з автобусу та водій (легковика) і його двоє пасажирів. Найтяжчі травми, за попередньою інформацією, у водія автомобіля Opel», - зазначила вона.

    При цьому Кузнєцова додала, що остаточно винуватець ДТП буде встановлений після проведення усіх необхідних експертиз.

    За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

    Нагадаємо, згадана ДТП сталася напередодні ввечері на дорозі Т-0401 Дніпро - Мелітополь поблизу селища Первомайське Синельниківського району.

    Рятувальники, що прибули на місце події повідомили, що під час руху зіткнулися автобус Mercedes з легковим автомобілем Opel. Внаслідок зіткнення автобус вилетів у кювет та перекинувся на правий бік. Легковий автомобіль перевернувся на дах. Внаслідок ДТП було травмовано 15 осіб.

     

    Читайте також
    ДТП Дніпро водій автомобіль рятувальники Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ