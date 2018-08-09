Масштабна ДТП на Дніпропетровщині: у поліції розповіли деталі



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ДТП сталася напередодні ввечері на дорозі Т-0401 Дніпро - Мелітополь поблизу селища Первомайське Синельниківського району

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження

У поліції Дніпропетровської області розповіли деталі дорожньо-транспортної пригоди, що сталася напередодні ввечері за участі автобуса та легковика та призвела до травмування 15 осіб. Зокрема, в ефірі телеканалу «112 Україна» заступник начальника відділу комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області Ольга Кузнєцова зауважила, що за попередньою інформацією 33-річний водій автомобіля Opel виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з рейсовим автобусом, який перевозив працівників одного з підприємств.

«Шестеро людей госпіталізовано - це троє (осіб) з автобусу та водій (легковика) і його двоє пасажирів. Найтяжчі травми, за попередньою інформацією, у водія автомобіля Opel», - зазначила вона.

При цьому Кузнєцова додала, що остаточно винуватець ДТП буде встановлений після проведення усіх необхідних експертиз.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, згадана ДТП сталася напередодні ввечері на дорозі Т-0401 Дніпро - Мелітополь поблизу селища Первомайське Синельниківського району.

Рятувальники, що прибули на місце події повідомили, що під час руху зіткнулися автобус Mercedes з легковим автомобілем Opel. Внаслідок зіткнення автобус вилетів у кювет та перекинувся на правий бік. Легковий автомобіль перевернувся на дах. Внаслідок ДТП було травмовано 15 осіб.