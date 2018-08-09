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    На Дніпропетровщині сталась масштабна ДТП: автобус перекинувся, 15 постраждалих

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    На Дніпропетровщині сталась масштабна ДТП: автобус перекинувся, 15 постраждалих

    Співробітники ДСНС за допомогою спецобладнання вилучили водія з пошкодженого легкового автомобіля та передали його медикам

    У Синельниківському районі Дніпропетровської області автобус «Mercedes» зіткнувся з легковим автомобілем «Opel». Внаслідок інциденту постраждали 15 осіб.

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    Як повідомляється на сайті ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, ДТП трапилась увечері 8 серпня на автошляху Т-0401 Дніпро-Мелітополь, поблизу селища Первомайське.

    На місце прибули рятувальники. Встановлено, що в результаті зіткнення автобус вилетів у кювет та перекинувся на правий бік.

    Співробітники ДСНС за допомогою спецобладнання вилучили водія з пошкодженого легкового автомобіля та передали його медикам.

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    На Дніпропетровщині сталась масштабна ДТП: автобус перекинувся, 15 постраждалих
    На Дніпропетровщині сталась масштабна ДТП: автобус перекинувся, 15 постраждалих
    На Дніпропетровщині сталась масштабна ДТП: автобус перекинувся, 15 постраждалих
    На Дніпропетровщині сталась масштабна ДТП: автобус перекинувся, 15 постраждалих
    На Дніпропетровщині сталась масштабна ДТП: автобус перекинувся, 15 постраждалих
    На Дніпропетровщині сталась масштабна ДТП: автобус перекинувся, 15 постраждалих

    Всього у пригоді постраждали 15 осіб, з них 6 осіб госпіталізовано до Синельниківської ЦРЛ. 9 осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, направлені на амбулаторне лікування.

    Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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