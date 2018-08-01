Мати політв’язня Кольченка розповіла про побачення з сином



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Лариса Кольченко вперше за 9 місяців зустрілася із сином

Олександр Кольченко зустрівся з мамою в тюремному готелі

Мати незаконно засудженого до 10 років колонії українця Олександра Кольченка розповіла про його стан після побачення з сином.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Він дуже худий, блідий. Мене це хвилює. Намагалася його якось підгодувати за ці три дні. Буду сподіватися, що йому стане краще. Він почав набирати вагу», — розповіла Лариса Кольченко.

За її словами, Олександр дуже цікавиться подіями в анексованому Криму та на материковій Україні.

«Про друзів і подруг розпитував, що відбувається на материковій Україні. Намагалася донести до нього цю інформацію... Розповідала про будівництво Керченського мосту, як будується Крим і Сімферополь», — сказала мати політв’язня.

За її словами, інші в’язні в колонії ставляться до Кольченка нормально, однак з боку адміністрації «іноді бувають різні інциденти». Фізичного насильства до українця не застосовували.

Лариса Кольченко сподівається, що її сина зможуть обміняти.

30 липня Лариса Кольченко, мати українського політв’язня Олександра Кольченка, вперше за 9 місяців зустрілася з сином. Їй дозволили триденне побачення. У спеціальний номер для тривалих побачень Лариса Кольченко взяла з собою 20-кілограмову передачу.

Нагадаємо, засуджений до 10 років ув’язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування, через декілька днів заявив, що припиняє голодування. За час голодування вага Кольченка знизилася до 54 кг.