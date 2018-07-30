З’явилося відео зустрічі політв’язня Кольченка з матір’ю



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Скріншот з відео Кольченко на зустрічі з матір’ю

За словами Лариси Кольченко, побачити сина вона змогла вперше за дев'ять місяців

Український політв'язень Олександр Кольченко, якого утримують в Росії, матиме тривале трьохденне побачення з матір'ю Ларисою Кольченко в колонії російського Челябінська.

Телеканал «Настоящее время» оприлюднив відео частини зустрічі Кольченка з матір’ю.

Зазначається, що тривалі побачення дозволені раз в чотири місяці, але за словами Лариси Кольченко, побачити сина вона змогла вперше за дев'ять місяців.

Три дні вони проведуть в спеціальному номері для зустрічей. З собою Лариса Кольченко привезла 20-кілограмову передачу.

Нагадаємо, засуджений до 10 років ув’язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування, через декілька днів заявив, що припиняє голодування. За час голодування вага Кольченка знизилася до 54 кг.