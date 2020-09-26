Мати загиблого в авіакатастрофі курсанта оприлюднила зворушливі фото з сином



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Мати загиблого курсанта зробила зворушливий допис у соцмережі

Мати загиблого курсанта, Олена Померанцева, опублікувала у Facebook допис, присвячений пам'яті сину.

«Мій милий синочок, вчора 25.09.2020 загинув в авіакатастрофі. Люблю тебе, ти в моєму серці назавжди», - написала вона і проілюструвала пост фотографіями юнака.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

На борту військового літака перебувало 27 осіб. В Офісі генпрокурора повідомили, що під час авіакатастрофи загинули 26 осіб, один з постраждалих — у важкому стані в лікарні. На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ.