Матюки - це норма: у «Слузі народу» розповіли, як будують «демократуру» у фракції



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Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Вживати ненормативну лексику у розмові з депутатами - це нормально, зазначив Арахамія

Голова фракції президентської партії «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що вживати ненормативну лексику у розмові з депутатами - це нормально і що у партії зараз потрібна «демократура».

Про це він розповів Даші Щасливій у Верховній Раді, трансляцію вів «Прямий».

«Андрій Богдан [керівник Офісу президента Володимира Зеленського] може використовувати ненормативну лексику – так само, як і я, як і будь-який депутат. Але це наше внутрішнє коло, і ми спілкуємося на підвищених тонах, і це нормально», - сказав він.

На питання, хто більше свариться, Богдан чи він, Арахамія відповів: «Я йому фору дам легко в цьому. По сварках я спеціаліст».

Він додав, що через велику кількість депутатів у фракції «Слуга народу» вимушена вести «демократуру»: «Якщо просто 254 людини зараз посадити і в них є якісь нагальні питання, то це буде бардак».