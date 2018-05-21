МАУ скорочує програму лояльності з 1 липня

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З 1 липня скасовується можливість перевезення по 2 кг понад норму на кожне місце зареєстрованого багажу

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 1 липня 2018 року скасовує можливість перевезення наднормативного багажу для учасників програми лояльності Panorama Club рівня Classic.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, зокрема, з 1 липня 2018 року скасовується можливість перевезення по 2 кг понад норму на кожне місце зареєстрованого багажу, а також можливість наднормативного перевезення ручної поклажі - одне місце до 12 кг.

МАУ є найбільшою українською авіакомпанією. Базовий аеропорт - ДМА «Бориспіль».

Флот МАУ складається з 39 літаків: 35 середньомагістральних і чотирьох далекомагістральних.

Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є олігарх Ігор Коломойський.

Як повідомлялося, сьогодні 21 травня український лоукостер SkyUp здійснив свій перший рейс.