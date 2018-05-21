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    Український лоукостер SkyUp здійснив свій перший рейс

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    Український лоукостер&nbsp;SkyUp розпочав польоти
    Український лоукостер SkyUp розпочав польоти

    Сьогодні авіакомпанія здійснить ще один переліт на курорт Єгипту

    Новий український лоукост-перевізник SkyUp приступив до виконання чартерних рейсів.

    Про це свідчать дані онлайн-табла аеропорту «Київ» (Жуляни) імені Ігоря Сікорського та сервісу flightradar24.

    Вранці 21 травня о 7:27 літак Boeing 737-800 з реєстраційним номером UR-SQA вилетів з аеропорту Київ у єгипетський Шарм-ель-Шейх. У перший рейс літак відправився з невеликою затримкою, оскільки за розкладом виліт мав відбутися о 06:45.

    Сьогодні авіакомпанія здійснить ще один переліт на курорт Єгипту — відправлення рейсу KUP5055 заплановане на 16:00.

    Раніше стало відомо, що ураїнський лоукостер SkyUp запустить перший рейс з Києва до Анталії.

    18 травня український лоукостер SkyUp отримав право на здійнення польотів. Нагадаємо, лоукостер SkyUp планував розпочати польоти у квітні, але тоді не отримав сертифікат експлуатанта.

    Раніше повідомлялося, що національний авіаперевізник SkyUp почне виконувати чартерні рейси з квітня 2018 року, а внутрішні та міжнародні регулярні рейси — з травня.

    У грудні 2017 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян оголосив про створення в Україні нової авіакомпанії SkyUp.

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