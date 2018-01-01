Таємні статки Бриля. Глава Запоріжської ОДА втрапив у черговий скандал

Високопосадовець не задекларував багато чого, у тому числі майно дружини, яке залишилося в анексованому Криму

Національне антикорупційне бюро України підозрює голову Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля у приховуванні низки нерухомого й рухомого майна, яке відсутнє у його електронній декларації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Солом'янського районного суду Києва від 14 лютого. Детективи НАБУ після аналізу



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Костянтин Бриль

Високопосадовець не задекларував багато чого, у тому числі майно дружини, яке залишилося в анексованому Криму

Національне антикорупційне бюро України підозрює голову Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля у приховуванні низки нерухомого й рухомого майна, яке відсутнє у його електронній декларації.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Солом'янського районного суду Києва від 14 лютого.

Детективи НАБУ після аналізу е-декларації чиновника за 2016 рік дійшли висновків, що Бриль не вказав права управління та розпорядження майном, яке записане на його тестя і батька.

Крім цього, досудове розслідування виявило, що голова Запорізької ОДА користується парком елітних автівок, які не відображенні в електронній декларації: Mercedes- Benz G 63 AMG, 2014 року випуску; Mercedes- Benz SLK 200, 2008 року випуску; Mercedes- Benz S 500, 2009 року випуску; Mercedes- Benz Viano, 2012 року випуску; два Land Rover 2013 року випуску.

Також приховав посадовець і майно дружини Майї: два елінги в Алушті, однокімнатна квартира площею 32,9 кв. м під Києвом, гараж, машиномісце в паркінгу.

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Детективи через суд домоглися доступу до матеріалів нотаріальних документів, пов’язаних із купівлею квартири площею 32,9 кв. м, а також реєстрацію генеральної довіреності на все майно на невстановлений строк, яку батько Бриля надав своєму сину.

Додамо, що з початку 2017 року НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України) головою Запорізької облдержадміністрації.

Як повідомляв «Главком», у липні минулого року донька голови Запорізької області Костянтина Бриля Христина продала нерухомого майна майже на 4 млн грн. Покупцем вказаний Говядін Олександр Васильович. Серед відомих людей, які також мають таке ім'я - колишній виконувач обов'язків генерального директора ПАТ «Карлсберг Україна».

Раніше голова Запорізької ОДА відмовився оприлюднювати декларацію - мовляв, так йому наказала Служба безпеки України, чинним офіцером якої він був. Згодом Бриль заявив, що подав у відставку з СБУ за власним бажанням, а 23 травня НАЗК оприлюднило його декларацію за 2016 рік.

На початку квітня 2017 року журналісти-розслідувачі виявили, що діти голови Запорізької облдержадміністрації відпочивають у найпрестижніших курортах США та Швейцарії, ціни на які набагато вищі від офіційних доходів батька-чиновника. Зокрема, доньки Бриля Христина і Валерія відпочивали у п’ятизірковому готелі Annapourna, що в гірськолижному курорті Куршавель. Приблизна ціна такої подорожі складає 6500 євро.

В інстаграмі Христини Бриль також є фотографія з Маямі. Панорама на тлі вигляду з вікна п’ятизіркового готелю Ritz-Carlton, який розташований біля узбережжя Атлантичного океану. Приблизна ціна за тиждень проживання в цьому готелі – від $3,5 тис.