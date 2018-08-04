Майже три тисячі пар в Україні візьмуть шлюб 18.08.2018



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Також закохані обирали інші магічні дати, які є у серпні, – 8 та 28 числа

В Україні 2790 пар подали заяви на реєстрацію шлюбу 18 серпня (18.08.2018).

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України, пише УНН.

Зазначається, що ще 1565 пар подали заяву на 8 серпня, та 1201 пара обрала 28 серпня.

Як відомо, на День святого Валентина в Україні у 2018 році одружилися майже 2400 пар.

Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці - у Києві одружилися 216 пар. Одна пара з Києва, щоб одружитися в День святого Валентина, подала документи ще 21 червня 2017 року.

Нагадаємо, в Мінюсті повідомили, що українці, які одружилися за допомогою послуги «Шлюб за добу», розлучаються рідше, ніж ті, які одружилися звичним способом і перед шлюбом мали місяць на роздуми.