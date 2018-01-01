Майже 2400 пар одружилися на День святого Валентина

Найбільше шлюбів 14 лютого було зареєстровано в столиці - 216 пар.

За минулу добу в Україні 2393 пари зареєстрували шлюб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства юстиції. «14 лютого в День усіх закоханих в Україні одружилися 2393 пари», - зазначили в Мін'юсті. Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці - у Києві одружилися 216 пар. Одна пара з Києва, щоб одружитися в День святого



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Найбільше шлюбів 14 лютого було зареєстровано в столиці - 216 пар.

За минулу добу в Україні 2393 пари зареєстрували шлюб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства юстиції.

«14 лютого в День усіх закоханих в Україні одружилися 2393 пари», - зазначили в Мін'юсті.

Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці - у Києві одружилися 216 пар. Одна пара з Києва, щоб одружитися в День святого Валентина, подала документи ще 21 червня 2017 року. У Дніпропетровській області в шлюб вступили 197 пар, у Львівській області - 152 пари.

Найменше пошлюблених пар вчора з'явилося в Луганській області - 24.

Також у Мін'юсті розповіли, що одна пара з Києва, щоб одружитися в День святого Валентина, подала документи ще 21 червня 2017 року.