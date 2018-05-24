Мажоритарники орієнтуються вже не на Порошенка, а на Гройсмана – депутат

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Володимир Гройсман і Петро Порошенко

Нардеп Чумак розповів, чому мажоритарники змінили свій курс

Народний депутат Віктор Чумак у своєму інтерв'ю «Главкому» розповів, який нині напрямок діяльності обрали для себе депутати-мажоритарники. На його думку, наразі вони більше зорієнтовані на політику прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, ніж на політику президента Петра Порошенка. Адже, як наголошує Чумак, для отримання субвенції краще звернутися до Кабміну, ніж до Верховної Ради.

«Те, що Гройсман не робить якихось публічних різких кроків щодо Петра Олексійовича, не значить, що він просто буде як бухгалтер підписувати рахунки, які йому будуть подавати. Навіщо тоді мажоритарникам «кульгава качка» Петро Олексійович?»,- пояснює нардеп.

Нагадаємо, що сам Віктор Чумак є депутатом-мажоритарником. Але нардеп наголошує на тому, що він неодноразово виступав проти такої виборчої системи та вважає її несправедливою.

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