Медики просять Зеленського призначати головою НСЗУ фахову людину



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Медики: Дехто хоче завадити, щоб НСЗУ очолила порядна, чесна, професійна людина

Лікарі зазначають, що прозорість добору не викликає у них сумнівів

Низка громадських об’єднань працівників медичної галузі звернулися до президента Володимира Зеленського із проханням не допустити позаконкурсного призначення на посаду голови Національної служби здоров’я нефахової людини. Відповідний лист підписали голови 24-х об’єднань.

«Нас дивує ситуація, коли конкурс на обрання очільника установи намагаються перетворити на політичну спекуляцію. На нашу думку, політичні кола мають концентруватися на законодавчих, державотворчих процесах, а не на інформаційних атаках, які гальмують важливі для країни кадрові призначення», – йдеться у відкритому листі.

Лікарі зазначають, що прозорість добору не викликає у них сумнівів. «Міністерство охорони здоров’я України провело його відкрито з дотриманням усіх встановлених норм. Турбує інше: дехто хоче завадити, щоб НСЗУ очолила порядна, чесна, професійна людина, яка знає медицину зсередини», – непокоються медики.

«Важливо, щоб особа, яка відповідатиме за розподіл 86 млрд грн бюджетних коштів, виділених на потреби НСЗУ у поточному році, була не тільки менеджером, який має значний досвід у медичній сфері, але й добре розуміла внутрішні процеси та відновила діалог з медичним суспільством, втрачений за часи реформи».

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 2-3 червня провів онлайн-співбесіди з кількома кандидатами на посаду голови НСЗУ. За даними ЗМІ, міністр вже визначився.

Як відомо, НСЗУ – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.