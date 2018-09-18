Медведчук підтвердив наявність у його дружини нафтового бізнесу в Росії



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Віктор Медведчук зі своєю дружиною Оксаною Марченко

«Вона володіє бізнесом, а керую бізнесом я», - заявив Медведчук

Лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук підтвердив, що його дружина, телеведуча Оксана Марченко – власниця бізнесу в Росії.

Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

«Оксана Марченко, моя дружина, не займається бізнесом, вона володіє бізнесом, а керую бізнесом я. Чому я не можу володіти бізнесом. Тому що мої «улюблені» американці в березні 2014 року ввели стосовно мене санкції. З цим пов'язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині», - пояснив Медведчук.

Він зазначив, що інформація у розслідуванні журналістів програми «Схеми», здебільшого відповідає дійсності.

«Та інформація, яка з’явилась, вона у більшості по змісту та об’єму дійсно відповідає дійсності, тому що все це вказано у деклараціях. Все це у доступних джерелах. З приводу тих об'єктів, про які йдеться в публікації, це правда, я це підтверджую», - додав він.

Раніше «Схеми» виявили, що дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко освоює Гавриківське нафтове родовище у Росії.