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    Медведчук підтвердив наявність у його дружини нафтового бізнесу в Росії

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    Віктор Медведчук зі своєю дружиною Оксаною Марченко - Медведчук підтвердив наявність у його дружини нафтового бізнесу в Росії
    Віктор Медведчук зі своєю дружиною Оксаною Марченко

    «Вона володіє бізнесом, а керую бізнесом я», - заявив Медведчук

    Лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук підтвердив, що його дружина, телеведуча Оксана Марченко – власниця бізнесу в Росії.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

    «Оксана Марченко, моя дружина, не займається бізнесом, вона володіє бізнесом, а керую бізнесом я. Чому я не можу володіти бізнесом. Тому що мої «улюблені» американці в березні 2014 року ввели стосовно мене санкції. З цим пов'язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині», - пояснив Медведчук.

    Він зазначив, що інформація у розслідуванні журналістів програми «Схеми», здебільшого відповідає дійсності.

    «Та інформація, яка з’явилась, вона у більшості по змісту та об’єму дійсно відповідає дійсності, тому що все це вказано у деклараціях. Все це у доступних джерелах. З приводу тих об'єктів, про які йдеться в публікації, це правда, я це підтверджую», - додав він.

    Раніше «Схеми» виявили, що дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко освоює Гавриківське нафтове родовище у Росії.

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