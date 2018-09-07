ЗМІ: дружина Медведчука Оксана Марченко освоює нафтогазове родовище в Росії документ



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Колаж програми «Схеми»

За інформацією ЗМІ, Марченко освоює Гавриківське нафтове родовище у Росії

Дружина лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка виграла конкурс на освоєння одного із трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу в Росії.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми».

За даними кіпрського реєстру, Оксана Марченко є єдиним засновником кіпрської фірми Tumillon Investments LTD. Водночас ця фірма на 100% володіє іншою кіпрською фірмою – Ventolor Holding LTD.

Ventolor Holding LTD, зі свого боку, володіє часткою в 50,1% російського ТОВ «НЗНП Трейд».

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«НЗНП Трейд» у 2015 році виграла конкурс на право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії, це одне з трьох найбільших нафтогазових родовищ в РФ.

За даними російських ЗМІ, з умовами конкурсу не погоджувалася державна компанія «Роснефть», і навіть позивалася до суду. Однак, Гавриківське родовище дісталося «НЗНП Трейд».

«Чи можна припустити, що телеведуча і учасниця «Танців із зірками» має талант справжнього нафтотрейдера, і у перерві між телепроектами просто вирішила видобувати нафту з Гавриківського родовища у Ханти-Мансійському автономному окрузі? Чи все ж варто не забувати, хто її чоловік? І хто кум? І що можна здогадатися про те, чий цей бізнес насправді, як і про те, на яку політичну силу він працюватиме», - йдеться у розслідуванні.

На сайті компанії «НЗНП Трейд» повідомляється, що наразі видобуток нафти не здійснюється. Водночас відбувається активна закупівля обладнання для освоєння Гавриківського родовища.

«Схеми» надіслали запит до Новошахтинського заводу нафтопродуктів із питанням щодо потенційних покупців, але на момент публікації відповіді не отримали.

Водночас аналітик UPECO Олександр Сіренко припускає, що ринком збуту можуть бути непідконтрольні українській владі території Донбасу, оскільки Ростовська область межує з Україною.

Оксана Марченко та Віктор Медведчук поки що не відповіли на запити журналістів програми.