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    Медведєв назвав умови збереження транзиту газу через Україну

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    Медведєв назвав умови збереження транзиту газу через Україну

    Росія начебто готова зберегти транзит газу через Україну за певних умов

    Росія готова зберегти транзит газу в Європу через Україну і після 2019 року, але за певних умов.

    Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю Luxemburger Wort.

    «Ми про умови вже не раз говорили. Якщо коротко, це врегулювання відносин між зацікавленими компаніями, вигідні економічні та комерційні параметри угоди, а також стабільна політична обстановка», - сказав російський прем'єр. 

    Нагадаємо, раніше Єврокомісія висунула пропозицію НАК «Нафтогаз України» та російському «Газпрому» щодо умов транзиту газу після 2019 року.

    Як відомо, в Брюсселі у січні пройшли тристоронні консультації Україна-Євросоюз-Росія з питань транзиту газу через Україну після 2019 року. 

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав позицію РФ на газових переговорах у Брюсселі «сюрреалістичною».

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