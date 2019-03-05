Медведєв назвав умови збереження транзиту газу через Україну



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Росія начебто готова зберегти транзит газу через Україну за певних умов

Росія готова зберегти транзит газу в Європу через Україну і після 2019 року, але за певних умов.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю Luxemburger Wort.

«Ми про умови вже не раз говорили. Якщо коротко, це врегулювання відносин між зацікавленими компаніями, вигідні економічні та комерційні параметри угоди, а також стабільна політична обстановка», - сказав російський прем'єр.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія висунула пропозицію НАК «Нафтогаз України» та російському «Газпрому» щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Як відомо, в Брюсселі у січні пройшли тристоронні консультації Україна-Євросоюз-Росія з питань транзиту газу через Україну після 2019 року.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав позицію РФ на газових переговорах у Брюсселі «сюрреалістичною».