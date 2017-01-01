За словами Медведєва, індексація пенсій відбудеться в січні 2018 року

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запевнив, що гроші на виплату пенсій є і ніяких проблем з виплатами не буде. «Хочу офіційно сказати від імені уряду, від імені пенсійного фонду: гроші на виплату пенсій в повному обсязі є і ніяких проблем не буде взагалі», - заявив він в інтерв'ю російським телеканалам у прямому ефірі. Раніше



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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв

За словами Медведєва, індексація пенсій відбудеться в січні 2018 року

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запевнив, що гроші на виплату пенсій є і ніяких проблем з виплатами не буде.

«Хочу офіційно сказати від імені уряду, від імені пенсійного фонду: гроші на виплату пенсій в повному обсязі є і ніяких проблем не буде взагалі», - заявив він в інтерв'ю російським телеканалам у прямому ефірі.

Раніше екс-міністр фінансів, голова Центру стратегічних розробок Олексій Кудрін заявив, що в уряду РФ не залишилося ресурсів, щоб платити пенсіонерам нинішню пенсію.

«Хто це все говорив, мали на увазі зовсім інше, тому що саме, хто це все говорив, потім самі на цю тему давали спростування, якщо ви маєте на увазі кілька слів, які сказав Олексій Кудрін, - зауважив Медведєв. - Він сказав, що він мав на увазі необхідність розвитку пенсійної системи, а не наявність там грошей. Його слова висмикнули з контексту».

За словами прем'єр-міністра, індексація пенсій відбудеться в січні 2018 року. «Ми виходимо з необхідності виплатити пенсії і проіндексувати в наступному році, навіть не в лютому, а в січні місяці, і ця індексація буде явно вище, ніж інфляція», - сказав Медведєв. «Індексація вже запланована, на неї виділено гроші, вона буде 3,7%», - додав він.

Нагадаємо також, що Медведєв заявив про початок зростання економіки РФ.

Джерело: ТАСС