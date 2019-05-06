Меган Маркл народила первістка



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Щасливі батьки принц Гаррі і Меган Маркл Фото: The Sun

Довгоочікуване поповнення в королівській родині відбулося у понеділок, 6 травня. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні

Меган Маркл народила сина. Довгоочікуване поповнення в королівській родині відбулося у понеділок, 6 травня. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Відомо, що пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися у лікарні. Під час появи на світ поруч з Меган був її чоловік 34-річний принц Гаррі.

Зазначимо, що раніше Меган, всупереч традиціям королівського двору, висловлювала бажання народжувати вдома.

Син Меган Маркл і принца Гаррі стане сьомим у черзі на королівський престол.

Раніше повідомлялося, що ще 26 квітня біля Фрогмор-хауса помітили машину «швидкої» допомоги, а над королівською резиденцією літав вертоліт. Але пізніше медики спростували цю інформацію, сказавши, що це була «навчальна тривога».

Як повідомлялось, 3 квітня Меган Маркл і принц Гаррі переїхали з Кенсингтонського палацу в свій новий будинок у Віндзорі. Пара найняла Вікі Чарльз, головного дизайнера Сохо Хаусу, щоб перепланувати свій будинок. Дизайнер раніше працювала на друзів пари, Джорджа і Амалі Клуні, а також на Бекхемів. Вартість ремонтних робіт коливається у межах 3 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 3,9 мільйона доларів), при цьому роботи виконуються за рахунок «Суверенного гранту», у той час як принц Гаррі і Меган оплачують внутрішні роботи. Передбачається, що в будинку буде п'ять спалень з ванними кімнатами і кухня. Також повідомлялося, що Меган Маркл хоче розмістити там студію йоги.

Повідомляється, що Гаррі і Меган витратили тисячі на звукоізоляцію будинку.