Меган Маркл і принц Гаррі переїхали у новий будинок



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Герцог і герцогиня Сассекські переселилися в котедж Фрогмор розташований на території Хоум парку Віндзорського замку, вони готували новий будинок до народження дитини Фото: Mirror Online

Повідомляється, що Гаррі і Меган витратили тисячі на звукоізоляцію свого будинку

Меган Маркл і принц Гаррі переїхали з Кенсингтонського палацу в свій новий будинок у Віндзорі. Про це повідомляє Mirror Online.

Вчора герцог і герцогиня Сассекські переселилися в котедж Фрогмор розташований на території Хоум парку Віндзорського замку. Вони готували новий будинок до народження дитини, що має статися у цьому місяці.

За повідомленнями, Гаррі і Меган найняли Вікі Чарльз, головного дизайнера Сохо Хаусу, щоб перепланувати свій будинок. Дизайнер раніше працювала на друзів пари, Джорджа і Амалі Клуні, а також на Бекхемів.

Вказано, що вартість ремонтних робіт коливається у межах 3 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 3,9 мільйона доларів), при цьому роботи виконуються за рахунок «Суверенного гранту», у той час як принц Гаррі і Меган оплачують внутрішні роботи. Передбачається, що в будинку буде п'ять спалень з ванними кімнатами і кухня. Також повідомлялося, що Меган Маркл хоче розмістити там студію йоги.

Повідомляється, що Гаррі і Меган витратили тисячі на звукоізоляцію свого будинку.

Будинок знаходиться поруч з тим місцем, де у минулому році у них були вечірні весільні торжества.