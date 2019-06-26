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    Мендель допитають через її скандальну заяву щодо обстрілів на Донбасі - ЗМІ

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    <p>За інформацією джерел, з Мендель уже намагалися провести допит</p> - Мендель допитають через її скандальну заяву щодо обстрілів на Донбасі - ЗМІ

    За інформацією джерел, з Мендель уже намагалися провести допит

    Минулого тижня до Мендель в будівлю Адміністрації президента приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, пише видання theБабель

    Військова прокуратура викликала на допит прессекретарку президента Володимира Зеленського Юлію Мендель у зв’язку із її заявою 7 червня в ефірі програми «Право на владу» в ефірі «1+1» про те, що українські військові ведуться на провокації бойовиків та обстрілюють мирне населення на Донбасі.

    Мендель чекають на допит протягом 26 або 27 червня, повідомляє видання theБабель з посиланням на власні джерела.

    За інформацією джерел, з Мендель уже намагалися провести допит. Минулого тижня до неї в будівлю Адміністрації президента приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити з нею як зі свідком у справі.

    Як сказало джерело, Мендель відмовилася підписати протокол допиту після розмови, оскільки він відбувався без офіційного оголошення. На це слідчий відповів, що офіційно викликає її для закінчення слідчої дії.

    Сама Мендель у коментарі заперечила, що її викликають на допит. «Не знаю про повістку», - сказала вона.

    При цьому Мендель ніяк не відреагувала на питання про те, чи приходив до неї слідчий ГПУ.

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