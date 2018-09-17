«Мер» Армянська заявив про нормалізацію ситуації в місті після дощу



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За добу перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі в Армянську не зафіксували

«Глава міської адміністрації» окупованого Армянська Василь Теліженко стверджує, що ситуація в місті нормалізувалася після дощу, який пройшов 15 вересня.

«Перевищень гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі в Армянську немає за останню добу. Звернень до медустанов теж не було. Ситуація нормалізувалася після минулого в суботу (15 вересня – КР) дощу», – цитує видання Теліженка.

За словами Теліженка, за добу перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі в Армянську не зафіксували, звернень громадян у медустанови не було.

Як повідомлялося, на півночі окупованого Криму знову зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі.

У ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.

Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

6 вересня Херсонська ОДА вирішила евакуювати дітей з населених пунктів Каланчацького та Чаплинського районів, які розташовані в зоні впливу виробничої діяльності кримського заводу «Титан», а також провести оздоровлення цих дітей в дитячих оздоровчих таборах області.



